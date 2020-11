Cari amici buongiorno e buon inizio settimana. Stamattina ci tengo a spiegarvi nel dettaglio il percorso che abbiamo condiviso con Comitati e Associazioni per l’illuminazione natalizia.

Avremo un solo albero di Natale grande, posizionato davanti al Comune in Piazza XX settembre, come simbolo per tutta la comunità.