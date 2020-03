PATRIZIO ANDREUCCETTI – Amici, le norme sul coronavirus vanno prese sul serio.

Lasciamo da parte ironie, critiche fini a loro stesse, teorie del complotto. E’ importante che ogni cittadino sia responsabile di fronte a questa situazione. Il decreto della Presidenza del Consiglio è legge, quindi richiama ad un rispetto individuale della normativa, che ogni persona è chiamata a rispettare per non incorrere in sanzioni.

Poco fa sono uscito da una riunione in prefettura con il Prefetto, i sindaci di Lucca e Viareggio, il Presidente della Provincia ed i Presidenti delle Unioni dei Comuni, in cui sono state ribadite, con ulteriore chiarezza, le cose che già stamattina vi ho comunicato.