L’aumento vertiginoso dei contagi, i crescenti ricoveri ospedalieri, i numeri maggiori in terapia intensiva, e la stessa percentuale dei casi positivi sui tamponi effettuati (passata dal 3 al 10% in pochi giorni), devono farci assumere un più alto atteggiamento di guardia. Nel paese Italia quindi, la situazione inizia ad essere allarmante. Giusto perciò che si prendano misure più restrittive a carattere locale, siano esse regionali o cittadine, da mettersi in pratica nelle zone più colpite e/o potenzialmente più a rischio.

Sul nostro territorio, pur essendoci un incremento dei casi (incremento che progressivamente sta avvenendo nella Toscana tutta), la situazione è ad oggi sotto controllo. Infatti, salvo il caso particolare di una piazza a Viareggio, nessun amministratore ha predisposto chiusure di vie e piazze. La scuole restano generalmente aperte, lo stesso dicasi per tutte le attività commerciali, per le quali è doveroso (cioè dovere di ogni cittadino che tiene alla propria comunità) fare uno sforzo consumistico di natura collettivo (ognuno secondo le sue possibilità e bisogni).

Lo ribadisco con fermezza: bisogna indossare la mascherina, mantenere il distanziamento, disinfettarsi le mani: presupposti fondamentali per proseguire una vita più vicina possibile alla normalità.

Ribadisco con altrettanta fermezza: ci vogliono soldi diretti o sgravi ingenti per aziende ed attività commerciali, sia per quanto vissuto fino a qua ma in previsione di quanto potremmo trovarci a vivere.

Come ho detto più volte nei giorni scorsi, dobbiamo evitare un altro lockdown, ma molto dipende davvero da noi.

Proseguiamo con il coniugare pubblica salute con salvaguardia dell’economia.

La responsabilità individuale costruisce quella collettiva.