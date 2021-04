Patrimonio: assegnata in via provvisoria la gestione del parcheggio sotterraneo di piazza Pertini a Querceta

Ultimi passi verso la riqualificazione del parcheggio sotterraneo di piazza Pertini a Querceta. La Versilia Segnaletica si è aggiudicata in via provvisoria la gestione dell’area di sosta, che sarà oggetto di importanti interventi di risanamento e tornerà a pagamento. Lo annuncia l’assessore alla Polizia municipale Dino Vené. «Per completare il percorso bisognerà attendere ancora qualche settimana, perché mancano alcuni passaggi di legge per la verifica dei requisiti e la successiva stipula del contatto, ma l’obiettivo è ormai vicino», spiega l’assessore. «Obiettivo che è quello di restituire piena funzionalità e decoro al parcheggio sotterraneo del centro di Querceta, garantendone continuità di gestione e manutenzione senza costi per la comunità. La scelta dell’Amministrazione di ripristinare la sosta a pagamento va appunto nella direzione di offrire un servizio facendolo pagare solo a chi ne usufruisce, ovvero agli automobilisti che faranno uso del parcheggio. Sono estremamente soddisfatto che l’iniziativa stia andando in porto perché la ritengo utile sul piano del decoro e della funzionalità per la realtà di Querceta e per i molti versiliesi che la frequentano».

Versilia Segnaletica è stato l’unico soggetto, fra i sei che avevano chiesto di essere invitati alla procedura negoziata, a presentare un’offerta per la gestione del parcheggio, che varrà per i prossimi quattro anni. A fronte di un canone di 3280 euro da versare annualmente al Comune, l’azienda si impegnerà innanzitutto a realizzare alcune opere “una tantum” di riqualificazione dell’area di sosta: l’installazione di un controsoffitto metallico con relative canalizzazioni per la raccolta delle acque provenienti dalla sovrastante piazza pedonale; il ripristino della pavimentazione attraverso una pulizia profonda e la posa di nuove mattonelle ove mancanti; l’attivazione di un impianto di videosorveglianza H24 e di un parcometro per il pagamento della sosta con monete, banconote e carte. Sul piano della manutenzione periodica il gestore eseguirà una tinteggiatura iniziale di tutte le pareti del parcheggio con vernice fotocatalitica antinquinamento, antiodore e antibatteri, realizzerà la nuova segnaletica orizzontale e verticale, effettuerà la manutenzione dei dispositivi antincendio e revisionerà l’impianto elettrico. Inizialmente verrà inoltre eseguita un’accurata sanificazione secondo i protocolli Covid-19 dell’intero parcheggio, compresi il vano scale, la rampa di accesso, il locale di pertinenza, il parcometro e gli accessori presenti. Successivamente la pulizia verrà garantita con cadenza settimanale.

Le tariffe per gli abbonamenti e per la sosta oraria resteranno quelli fissati dalla Giunta comunale a inizio 2016, senza alcun aumento. Ecco il dettaglio: costo prima mezz’ora 0,50 euro; prima ora e successive 1,00 euro; abbonamento mensile diurno (ore 7-20) 40 euro; abbonamento mensile notturno (ore 20-7) 30 euro; abbonamento mensile H24 50 euro; abbonamento annuale H24 500 euro. La sosta oraria si pagherà sul posto tramite parcometro. Il controllo sarà a cura di un ausiliare del traffico autorizzato dal Comune. Gli abbonamenti verranno gestiti invece direttamente dal gestore del parcheggio presso la propria sede di Querceta.