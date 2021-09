Pastori e pecore alla messa della transumanza sull’Alpe di San Pellegrino

GARFAGNANA – Questa mattina l’eremita Don Fulvio Calloni ha celebrato la Santa Messa di fine transumanza sull’Alpe di San Pellegrino, le cerimonia religiosa è stata dedicata a coloro che durante l’estate hanno dedicato il proprio tempo alla cura degli ovini in transumanza sul crinale appenninico.

E’ la prima volta che si celebra la messa in questo luogo che riveste un alto valore anche di fede, in quanto secondo la leggenda e la credenza locale è proprio qui a quasi 2000 slm che San Pellegrino seppe resistere alle tentazioni del Diavolo.

Alla cerimonia hanno partecipato al al nutrito gregge di pecore i pastori e anche i proprietari delle pecore che per circa 3 mesi hanno sostato in altura grazie anche all’Unione dei Comuni della Garfagnana.

La bella iniziativa potrebbe diventare nei prossimi anni un appuntamento fisso di fine estate voluta anche dall’associazione allevatori razza Ovina e Bovina Garfagnina.

fonte noitv