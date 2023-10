Pasticcini di pasta di mandorle o “Reale”

I pasticcini realizzati con la pasta di mandorle detta nel dialetto Pugliese (“pàst riòl” ) pasta reale, sono un classico della pasticceria secca pugliese. Friabili e famosi per il loro intenso aroma di mandorla, concentrato in un bocconcino di non più di 30 grammi, una vera prelibatezza del gusto.. ottimi per la merenda insieme ad un bel caffè o te delle cinque ( ma non solo ) Ecco la mia ricetta..