PASTARASA E FAGIOLI

lessate i fagioli dopo averli ammollati per una notte, soffriggete in burro e olio un battuto di pancetta, aglio, cipolla e prezzemolo, aggiungeteci poi della conserva e lasciate cuocere in un pò di brodo.

Aggiungeteci metà fagioli interi e metà passati, poi mettete la pastarasa.

Per la pastarasa in una ciotola si impastano 60 gr di farina, 5 o 6 cucchiai di pangrattato, una manciata di parmigiano reggiano stagionato, 4 o 5 uova ( a seconda della durezza del composto) un pò di noce moscata grattugiata, sale e pepe q.b. secondo i vostri gusti.

L’impasto deve essere abbastanza sodo, ne fate un panetto e lo lasciate asciugare, grattugiate dentro ad un piatto il panetto di pasta ormai asciutto, mettete le bricioline nel brodo, cuocete pochi minuti, servite caldo.

Se volete un brodo più delicato mettete una patata lessata e schiacciata.