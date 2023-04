Pasta mista con ceci e lenticchie, un primo piatto di riciclo,

gustoso e saporito, che ho preparato per riutilizzare un avanzo di ceci lessati e di lenticchie stufate.

Ingredienti

• pasta mista

• ceci lessati, in parte interi, in parte passati nel mixer insieme a un po’ della loro acqua di cottura

• lenticchie

• 1 spicchio d’aglio

• 1 rametto di ramerino

• sale

• peperoncino

• concentrato di pomodoro

• olio extravergine di oliva

Procedimento

Versare un po’ di olio in una casseruola e rosolarvi l’aglio e il ramerino. Eliminarli e aggiungere all’olio caldo un cucchiaio scarso di concentrato di pomodoro diluito in ½ bicchiere scarso di acqua, regolare di sale e peperoncino e cuocere per una decina di minuti. Unire le lenticchie e i ceci e lasciar insaporire il tutto per 5 minuti circa.

Cuocere la pasta, scolarla, trasferirla nella casseruola, saltarla nel condimento e servirla.

i sapori dei ricordi le ricette toscane