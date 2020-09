PASTA GORGONZOLA E MASCARPONE

Per questo piatto, se volete, potete usare del gorgonzola al mascarpone, ma è sempre meglio acquistare i prodotti separati, danno più qualità, la ricetta non lo prevede ma sopra il vostro piatto di pasta al momento di servire due gherigli di noci ci stanno bene, anche per un effetto grafico e se volete esagerare una fettina di pera.



100 gr di panna, 70 gr di mascarpone, 60 gr di burro, 150 gr di gorgonzola, 1 ciuffo di prezzemolo sono le dosi per 4 persone o meglio per 320 gr di pasta considerando 80 gr a testa.

Pulite il gorgonzola dalla crosta, passate quindi al mixer i tocchetti fino a ottenere una crema omogenea, che trasferirete in una ciotola, incorporate alla crema di gorgonzola il mascarpone, la panna e il burro diviso in pezzetti, che avrete provveduto per tempo ad ammorbidire tenendolo fuori dal frigo a temperatura ambiente.

Aggiungete anche un pizzico di pepe, poi lavorate bene la crema.



Fate cuocere le penne in una pentola con abbondante acqua bollente salata, quindi scolatele al dente e conditele con la crema di gorgonzola preparata.



Mescolate delicatamente aggiungendo il prezzemolo tritato fino a quando le penne si saranno condite in modo uniforme, quindi trasferitele su un piatto da portata e servite subito in tavola.

FONTE EZIO LUCCHESI