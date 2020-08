PASTA E FAGIOLI CON LE COZZE

chi la cucina asciutta e chi brodosa, comunque sia è un piatto da gustare e leccarsi i baffi fino alle orecchie.

Mettete a bagno i fagioli per una notte poi lessateli mettendo il sale solo quando siete a fine cottura per non fare la buccia dura.

Preparate un trito di aglio e sedano e fatelo rosolare in due giri d’olio, aggiungete i pomodori a cubetti e cuocete dieci m inuti poi aggiungete i fagioli scolati dal liquido di cottura che terrete da parte.



Aprite le cozze in una padella con un goccio d’olio, aglio e prezzemolo,toglietele e tenetele da parte, filtrate il brodo delle cozze, poi aggiungeteci altro pomodoro, cuocete dieci minuti, mettete la pasta nel brodo di cottura dei fagioli che avete conservato, aggiungeteci il sugo delle cozze, regolate di sale e di pepe, quando tutto è pronto unite le cozze sgusciate e servite mettendone sopra alcune ancora con la valva.

FONTE EZIO LUCCHESI