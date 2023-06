Pasta e Fagioli

ricette toscane

Ingredienti

200 gr di ditalini rigati o pasta corta per minestre

200 gr di fagioli cannellini

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro

2 spicchi d’aglio

Salvia

Rosmarino

Peperoncino

Olio evo

Sale

Pepe nero in grani

Istruzioni

Tenere i fagioli in ammollo per tutta la notte. Lessare i fagioli in un litro e mezzo di acqua salata con l’aggiunta di uno spicchio d’aglio, la salvia e due cucchiai d’olio.

Al termine della cottura, passare i fagioli al passaverdure in modo da formare una purea che rimetterete nell’acqua di cottura.

Rosolare l’altro spicchio d’aglio in cinque cucchiai di olio, aggiungere il rosmarino e una spolverata di peperoncino. Dopo qualche minuto, unire il concentrato di pomodoro e la purea di fagioli assieme al loro brodo di cottura.

Eliminare i due spicchi d’aglio e gli aromi e cuocere per 10 minuti. Aggiustare di sale.

Unire la pasta per minestre e cuocere per il tempo necessario. Se dovesse occorrere aggiungere dell’acqua bollente durante la cottura della minestra.

Servire con un filo d’olio a freddo e una macinata di pepe nero.