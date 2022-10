PASTA DELL’ULTIMO DEL MESE

ricetta “vecchia come il cucco” avrebbe detto mia nonna e la ricetta è sua, ma non crediate che non si attuale, anzi, non crediate che sia tanto per cucinare qualcosa da mettere sotto i denti, anzi, è veramente buona.

A quei tempi, quando mia nonna me la cucinava e poi me l’ha cucinata anche mia mamma, era veramente una pasta dell’ultimo del mese, una pasta che raccoglieva quello che trovavi nell’orto e in dispensa, una pasta che salvava la famiglia dalla fame.