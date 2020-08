PASTA ALLA PICCHIO PACCHIO

in alcune zone della Toscana chiamano Picchio Pacchio le uova al pomodoro strapazzate.

Mettete in padella dei pomodori maturi e sodi a pezzetti (magari senza buccia) cuocete per circa un quarto dora dopo aver messo due giri d’olio, salato, pepato e messo mezzo cucchiaino di zucchero, quando l’acqua dei pomodori è ritirata aggiungete un uovo a testa e con un cucchiaio di legno mescolate rompendo le uova.

Basta un minuto per rapprendere le uova, aggiungete la pasta, saltate e servite con una buona manciata di parmigiano.

Il picchio pacchio o uova strapazzate si possono mangiare anche su fette di pane passate in forno, come antipasto o come secondo piatto.

FONTE EZIO LUCCHESI