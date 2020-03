Passi in avanti significativi per i lavori davanti la chiesa di San Iacopo.

Il lastricato in pietra inizia a prendere forma.

Aggiornandovi sui lavori ci tengo a specificare che il Borgo non è chiuso nella sua totalità, ma che proprio fino alla chiesa di San Iacopo si può arrivare. Chi viene in paese per i negozi può tranquillamente tornare via salendo verso Piazza del mercato e ritornando davanti al Comune.

Passo dopo passo migliora la nostra Comunità

PATRIZIO ANDREUCCETTI