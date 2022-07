Passerella ciclopedonale sulla Lima

Perchè pensare ad una passerella ciclo/pedonale ?

Semplice ! Già in molti luoghi in Italia con canyon di torrenti come in fotografia esistono queste passerelle per far godere ai turisti lo spettacolo del canyon. Noi abbiamo La Lima, un torrente che merita tutta la valorizzazione possibile per favorire il turismo fluviale a Bagni di Lucca. Già esiste il Canyon Park che attira migliaia di turisti che però non possono godere lo spettacolo del torrente visto dalla statale del Brennero, primo perchè la vegetazione lo impedisce e secondo perchè passeggiare lungo la statale nel tratto a monte delle Strette di Cocciglia è pericoloso ed anche i cicloturisti non possono goderne la bellezza !!

Quindi perchè non tentare di progettare una passerella a sbalzo sulla Lima per permetterne non solo la sua visione ma anche garantire sicurezza ai turisti che, parcheggiata l’ auto a monte , si avviano al Canyon Park ? Naturalmente occorrerebbe anche ricercare i fondi a livello Europeo per realizzare il progetto !!