Passeggiata alla scoperta dell’antico borgo di Castelnuovo di Garfagnana,

domenica 19 gennaio

lungo la Via del Volto Santo, in compagnia del sommo poeta che al termine della visita declamerà alcuni versi dell’Inferno della divina Commedia.

al termine della declamazione, una piccola degustazione per scoprire i sapori autentici della Garfagnana.