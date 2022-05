Passaggio a Porcari per l’eco-maratona Keep clean and run

Ha corso anche il presidente di Ascit, Alessio Ciacci

Ha fatto tappa anche a Porcari l’ottava edizione di Keep clean and run, l’eco-maratona di plogging ideata dall’agronomo e saggista torinese Roberto Cavallo. Si tratta di una corsa con tanto di raccolta dei rifiuti abbandonati che dal 2015 attraversa l’Italia per sensibilizzare le persone a un più attento rispetto dell’ambiente.

L’edizione 2022 ha come tema la protezione del mare e coinvolge la Toscana e la Sardegna. È iniziata lo scorso 29 aprile dall’Isola d’Elba e si concluderà giovedì (5 maggio) sulla spiaggia di Stintino, in provincia di Sassari.