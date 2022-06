Passa la notte con due donne. Al mattino è sparito tutto l’oro

Lucca, 22 giugno 2022 – ​Trascorre la notte con due donne, ma alla fine del festino scopre che gli è sparito tutto l’oro che aveva in casa. Un singolare episodio conclusosi con un furto a danno di uno straniero residente a Ponte a Moriano, anche se la sparizione dei preziosi, ancora da dimostrare, sarebbe avvenuta ad Altopascio.

I fatti. Lui, 30 anni, arrivato dalla Bosnia Erzegovina, conosce una ragazza via social e la invita a casa. Si fa amicizia, ci si diverte e si decide di dare un pizzico di pepe alla nottata: viene invitata infatti anche una donna brasiliana. Tutto procede bene tra persone maggiorenni e consenzienti.

https://www.lanazione.it/lucca/cronaca/derubato-donne-1.7806885?fbclid=IwAR3uDW5BnMS6gZDbSqOSKSYp4mCgNW0Xd80fEaNJvzlhy-8nab1LvptjA7U

Il giovane, a un certo punto della serata, dichiara alle due donne di dover uscire per acquistare sigarette. Avendo due pressoché sconosciute nella sua abitazione, adotta una precauzione. Non si fida e allora si porta dietro, in tasca, un piccolo cofanetto con bracciali, anelli, catenine, tutti monili del metallo più prezioso appartenenti alla figlia.

Al ritorno la serata continua in maniera piacevole fino a quando, verso le quattro del mattino, il trio decide di spostarsi proprio ad Altopascio, nel domicilio della sudamericana. Il divertimento prosegue fino all’alba. I tre si salutano. L’uomo si reca verso la stazione per ritornare a casa. Nel tragitto gli viene in mente il cofanetto. Si fruga in tutte le tasche ma dell’oro non c’è traccia. Prima pensa che forse gli può essere caduto. Rifà al contrario il percorso.

Poi il sospetto comincia ad offuscargli la mente. Ritorna all’appartamento ma nessuno risponde. Le due complici probabilmente sono già sparite. Cerca disperatamente di telefonare, più volte, alla donna conosciuta per prima, ma ovviamente l’apparecchio rimane inesorabilmente muto. Allora comprende che forse è stato vittima di un tranello e si presenta alla caserma dei carabinieri di Altopascio e denuncia tutto quanto l’accaduto. Sono attualmente in corso le indagini.