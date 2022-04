Lunedì 2 maggio la quarta tappa (partirà da Pontedera) dell’ottava edizione di ‘Keep Clean and Run, passerà da Capannori grazie alla collaborazione del Comune. L’eco-maratona di plogging, attività che combina il jogging con la raccolta dei rifiuti abbandonati in natura ideata da Roberto Cavallo, divulgatore scientifico ed eco-runner, darà così la possibilità anche alle associazioni ambientaliste e ai cittadini capannoresi di partecipare alla pulizia del territorio mentre praticano attività sportiva. Il ritrovo per chi vorrà partecipare all’iniziativa è alle ore 15.45 davanti all’isola ecologica di Salanetti 2. I partecipanti seguendo il percorso dell’eco-maratona, passeranno da piazza Aldo Moro per poi raggiungere la chiesa di Capannori.

“Siamo soddisfatti che questa importante maratona ecologica passi da Capannori vista la sensibilità del nostro territorio al tema dell’abbandono dei rifiuti, con tante associazioni che si impegnano nella rimozione degli scarti da viabilità e parchi-. Il plogging è un’attività di grande interesse perché unisce l’attività fisica all’aperto alla pulizia del territorio. Per questo stiamo lavorando al progetto ‘Plogging di comunità’ in collaborazione con Ascit e le associazioni di tutela ambientale, che partirà nei prossimi mesi, per dare la possibilità ai cittadini che amano correre o fare passeggiate sul territorio di dare una mano nella raccolta dei rifiuti che trovano lungo il loro percorso per una Capannori sempre più pulita”.