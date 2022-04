Pasquetta tra le nuvole RICAPITOLIAMO

– Contemporaneamente in Centro Storico di Castelnuovo negozi aperti e MERCATO del prodotto tipico e artigianale

– Ore 10,30 Arrivo del TRENO STORICO a vapore da Pistoia

– Subito dopo partenza della CAMMINATA DELL’ARIOSTO

DOVE MANGIARE

Le opzioni per la classica merenda /pranzo/cena di pasquetta sono diverse :

– Tutti i Ristoranti del centro e di tutta la Valle (scorrendo i post ne troverete almeno una ventina) propongono menù tematico o alla carta

– In Fortezza sarà attiva per tutta la giornata l’Osteria degli Autieri

-Nelle vaste praterie di fortezza ed in altre zone verdi potrete fare il classico pic nic di pasquetta .

COME ARRIVARE

– Il treno storico è da escludere perchè ha registrato il tutto esaurito quindi potrete solo osservarlo

– In auto si può parcheggiare alla Stazione , In Piazza della Repubblica , in Piazza delle Erbe , in Piazza del Genio ed agli impianti sportivi – tutti questi ampi parcheggi sono da 3 a 1 5 minuti a piedi dal Centro storico e da Via Garibaldi dove partono le Navette

– I più pigri possono salire alla Fortezza di Mont’Alfonso anche con l’auto e lasciare il mezzo nell’ampio parcheggio . Ci sarà comunque da camminare a piedi fino alla Fortezza per circa 800 metri

– i più atletici potranno scegliere invece l’opzione inversa ossia salire fino alla Fortezza a piedi direttamente dal centro storico prendendo il SENTIERO ARIOSTO

NAVETTE

– Dalle 10,00 del mattino e fino al tramonto le navette faranno spola da Via Garibaldi (di fronte all’Hotel Da Carlino) fino alla Fortezza senza sosta

– Dalle 15,45 alle 16,30 allungheranno il tragitto fino alla stazione per riaccompagnare gli utenti che sono arrivati col treno storico .

– La navetta costa 1€ ma verrà consegnato un braccialetto che permette di riprendere la stessa più volte in modo da consentire di scendere e risalire al e dal centro storico ogni volta che vorrete

BUONA PASQUETTA TRA LE NUVOLE