Pasqua, il ritorno dei turisti: la città supera il mare

Non sarà una Pasqua da tutto esaurito in Toscana ma dopo due anni da incubo si torna finalmente a sorridere. L’occupazione media delle strutture dovrebbe attestarsi al 68,2% e in alcune aree e in alcuni giorni arrivare fino all’80%.

I dati sono quelli di Toscana Promozione Turistica, raccolti da Irpet, l’istituto regionale per la programmazione economica. Sono 550 mila i pernottamenti stimati per i giorni di Pasqua nelle strutture ricettivi: tre su quattro sono italiani. A fare il pienone saranno soprattutto le città d’arte che occuperanno il 75% delle camere disponibili. Un ritorno di turisti tanto atteso che a Lucca era già prefigurato da qualche settimana. Un buon inizio in vista della stagione estiva.

Buone previsioni per Pasqua anche sulla costa. Anche se in Versilia sono ancora poche le strutture ricettive aperte. Si entrerà a pieno regime a fine mese o ai primi di maggio. Insomma, non c’è paura di non avere turisti al mare la prossima estate a causa della crisi internazionale. Ciò che spaventa piuttosto sono i rincari.

fonte noitv