LUCCA – Tantissimi vacanzieri nostrani, ma per la prima volta da due anni a questa parte tornano anche diversi americani e australiani. Il weekend di Festa fa ben sperare gli albergatori per l’estate.

Hotel e bed and breakfast al completo, strade piene di turisti, code per accedere a chiese e monumenti. E’ la Pasqua dalla ripartenza a Lucca. Complici il bel tempo e i tradizionali appuntamenti come il mercatino d’antiquariato, le strade e le piazze del centro storico sono gremite. Un fine settimana festivo che per la prima volta torna a far registrare numeri e arrivi da pre-pandemia, con soggiorni non solo di vacanzieri italiani, ma anche stranieri e particolarmente extra Unione Europea.

La Pasqua di quest’anno per gli albergatori è una un po’ una prova generale della stagione estiva che verrà: le previsioni sono ottimistiche, sebbene il conflitto in Ucraina getti qualche ombra.