Pasqua a domicilio ad Altopascio; portare un sorriso alle famiglie

ALTOPASCIO – Pasqua a domicilio, ovvero come avere pranzo o cena, merenda, prodotti speciali, uova di cioccolato, colombe e gelato direttamente a casa per Pasqua e Pasquetta.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Altopascio in collaborazione con il CCN del capoluogo, del CCN di Spianate e con i commercianti di Badia Pozzeveri e Marginone, torna anche per il 2021 e chiama a raccolta le attività di ristorazione e di somministrazione o di vendita al dettaglio della cittadina del Tau. L’obiettivo è portare un po’ di allegria nelle famiglie, che dovranno necessariamente trascorrere i due giorni di festa a casa, con piatti o dolci speciali. L’iniziativa, però, non riguarda solo le attività di somministrazione: ad essere interpellate e coinvolte dall’amministrazione comunale, infatti, anche i negozi di vendita al dettaglio, che potranno così consegnare a domicilio i pensierini pasquali, siano essi vestiti, libri, profumi, braccialetti o fiori.

Da ricordare inoltre che fino a venerdì 2 aprile compreso, infatti, negli oltre 60 punti vendita partner dell’iniziativa, sia nel capoluogo che nelle frazioni, e che esporranno la locandina “Pasqua Sospesa”, i cittadini avranno la possibilità di acquistare e lasciare doni di qualsiasi tipo. I pacchetti saranno poi raccolti e dati ai volontari Caritas, che li distribuiranno alle famiglie in difficoltà economica del territorio.