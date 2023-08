Pascoso. Grande appuntamento lunedì 14 agosto con la Festa patronale Santa Maria Assunta

Pascoso. Grande appuntamento lunedì 14 agosto con la Festa patronale Santa Maria Assunta

L’evento, patrocinato dal Comune di Pescaglia, è organizzato dal Comitato “Amiamo Pascoso” e dalla Parrocchia di Pascoso

con il contributo di importanti sponsor del territorio

Pascoso – Pescaglia, 9 agosto 2023. Uno speciale evento per celebrare Santa Maria Assunta; un momento di incontro religioso e ludico e un’occasione per coinvolgere e attirare, nel suggestivo borgo, non solo la comunità che vi risiede, ma anche le tantissime persone che tradizionalmente vengono da fuori. C’è tutto questo nel consueto appuntamento previsto per lunedì 14 agosto a Pascoso, nel Comune di Pescaglia, quando, a partire dalle 18, avrà inizio l’annuale festa del paese che proseguirà con un programma ricco e variegato.

Ad organizzare questa edizione sarà come sempre la Parrocchia di Pascoso coadiuvata, per la prima volta, dal comitato Amiamo Pascoso, nato nel novembre 2022 con l’obiettivo di valorizzare la località, richiamando l’attenzione di un pubblico sempre più numeroso attraverso iniziative culturali, eventi o spettacoli di qualità. Dal 2023 al 2025, infatti, sarà il Comitato a prendersi cura di tutti gli aspetti legati alla parte più ludica della ricorrenza del 14 agosto, mettendosi a disposizione anche per supportare l’organizzazione della parte religiosa.

A dare inizio alla festa sarà l’apericena che, a partire dalle 18, si terrà al ristorante Carnicelli. Per poter partecipare, sarà necessaria la prevendita, disponibile contattando il numero 0583 357638.

Seguirà alle 21 la Santa Messa durante la quale verrà suonato dal maestro Pieruccini l’organo recentemente revisionate dalla Parrocchia di Pascoso.

Seguirà la consueta processione per le vie del paese e, a conclusione, l’estrazione della lotteria in piazza, animata poi da un suggestivo spettacolo pirotecnico.

Al termine della processione, sulla piazza, saranno presenti un punto vendita torte e bibite organizzato grazie alla preziosa collaborazione del ristorante La Sosta di Pascoso, l’ottimo gelato della Cremeria Opera e un punto vendita per degustare il caffè di Caffè Bonito.

Una complessa organizzazione resa possibile soprattutto grazie ai volontari e alla collaborazione con diversi partner, enti e aziende locali. A sostenere la celebrazione di Santa Maria Assunta, infatti, quest’anno ci saranno anche importanti donatori: Hastega, Baldassari Impianti, Del Debbio spa, Tenuta del Buonamico, L’officina delle arti, Gruppo Giannecchini, Cremeria Opera, La Sosta osteria pizzeria, Mo.Vi Imballaggi, Caffè Bonito, Hotel Bellavista Abetone, Carnicelli Ristorante e Albergo, Prodotti Ittici Frigomar, Arianna Lab, Marco Porciani Agente Generali, Sd Impianti Srl.

La festa di Santa Maria Assunta, del resto, rappresenta un momento di grande partecipazione per l’intero territorio. Un evento che è in grado di conciliare momenti di devozione e di festa in un connubio perfetto che mette insieme la passione dei volontari e l’interesse degli avventori. Un’occasione di ritrovo, una serata di amore e di allegria, un avvenimento che coinvolge, accoglie e include e che, ogni anno, testimonia il profondo legame tra la comunità e il territorio di Pascoso, custode di tradizioni, esperienze e peculiarità che meritano di essere conservate, tramandate e diffuse.

Per tutte le informazioni sulla festa di Santa Maria è possibile richiedere info attraverso i canali social del comitato Amiamo Pascoso.