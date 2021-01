Partono i saldi a Pescia e ci sono grandi agevolazioni per i parcheggi

Gliori “ Sostegno ai commercianti che potranno regalare mezz’ora gratis ai clienti”

Partono i saldi invernali ( sabato 30 gennaio 2021) in tutta la Toscana e il comune di Pescia sostiene i commercianti facendo leva sulla sosta agevolata per i loro clienti.

Per favorire l’arrivo di visitatori e quindi potenziali clienti, l’amministrazione comunale ha sommato la mezz’ora di cortesia in atto da tempo con dei buoni a disposizione dei commercianti della stessa durata che potranno essere distribuiti ai clienti, insieme, eventualmente, alle mascherine protettive che il comune ha contestualmente consegnato agli stessi commercianti.

In questo modo, di fatto, i clienti dei negozi pesciatini avranno a disposizione ben 60 minuti di sosta gratuita anche negli spazi blu e in piazza Mazzini, un tempo congruo per visitare i negozi e perfezionare gli acquisti, tutto quanto con il massimo rispetto delle norme anti-covid e relativi controlli.

Una offerta commerciale importante, rafforzata nella giornata di domenica 31 gennaio dalla manifestazione Pescia Antiqua che richiama in ogni sua edizione migliaia di visitatori.

“In questa fase molto complicata cerchiamo di fare tutto quanto possibile per aiutare i commercianti e quindi il sistema economico locale – dice Annalena Gliori , assessore allo sviluppo economico del comune di Pescia-. Avendo destinato larghissima parte delle nostre risorse economiche per fronteggiare a livello sociale gli effetti devastanti della emergenza sanitaria e delle chiusure che ha comportato, non possiamo contribuire economicamente, ma abbiamo studiato questa agevolazione per commercianti e clienti che, alla fine, risulta molto vantaggiosa per chi viene a Pescia a fare acquisti in questa fase di saldi. Ci aspettiamo e speriamo che molti visiteranno la nostra città e possano trovare quello che cercano nella nostra ricca e qualificata offerta commerciale, da sempre sinonimo di tradizione e competenza”.