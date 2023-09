Partono i lavori sui marciapiedi di via Sauro



Inizieranno domani (mercoledì 13 settembre) e proseguiranno fino alla fine del mese i lavori di riqualificazione del marciapiede lungo via Nazario Sauro, nel tratto compreso fra le vie Tre Luci e Garibaldi.

L’intervento, dal costo complessivo di 80 mila euro, sarà per la quasi totalità finanziato grazie alle risorse del “Fondo per la strategia di mobilità sostenibile” istituito dal ministero dell’Interno per i Comuni con massimo 50 mila abitanti e che l’amministrazione è riuscita ad aggiudicarsi. “Finalmente possiamo sistemare la porzione più critica del camminamento lato sud di via Sauro – spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni, Matteo Marcucci – sconnesso e danneggiato in diversi punti ma anche gravato da un deflusso difettoso dell’acqua piovana che ne provoca spesso l’allagamento, soprattutto in prossimità di via Tre Luci”. Saranno quindi adeguate quote, accessi e pendenze, oltre a ricostruire la pavimentazione in pietra Forte Fiorentina e cordolo in marmo bianco Bardiglio nuvolato, uniformando il camminamento a quello di via Santini e prevedere scivoli e rampe di raccordo, per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Per l’esecuzione dell’intervento in sicurezza, la polizia municipale istituirà dalle 7 di domani (mercoledì) il senso unico alternato lungo via Sauro, dal civico 86 al 60, regolato da impianto semaforico di cantiere.

Sono invece già in corso i lavori di asfaltatura della Provinciale Vallecchia, tra la rotatoria in zona Accademia e l’intersezione con via San Bartolomeo compresa: il traffico è regolato a senso unico alternato da movieri. Termine dell’intervento previsto entro la fine della settimana. L’amministrazione comunale ringrazia residenti e attività di zona per la pazienza ed è quotidianamente impegnata, con l’assessorato di riferimento, nel monitorare la progressione del cantiere, per garantirne una rapida conclusione.