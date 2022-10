PARTONO I LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEL ‘SALOTTO URBANO’ NEL CENTRO DI CAPANNORI

LUNEDI’ 24 OTTOBRE PARTONO I LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEL ‘SALOTTO URBANO’ NEL CENTRO DI CAPANNORI

Gli interventi interesseranno il tratto tra la Misericordia di Capannori e piazza Adua e saranno ultimati entro fine anno

Lunedì prossimo 24 ottobre, prenderanno il via i lavori per il completamento del ‘Salotto urbano’ di Capannori, progetto finanziato dall’amministrazione Menesini con oltre 650 mila euro, per la riqualificazione del ‘cuore’ del capoluogo al fine di renderlo più bello e a misura di cittadino. Il secondo e ultimo tratto interessato dall’opera è quello della via Romana che va dalla Misericordia di Capannori fino a Piazza Adua, all’incrocio con via della Libertà. Saranno eseguiti interventi per il rifacimento dei marciapiedi, che dove possibile saranno allargati, che saranno realizzati con cemento effetto ‘lavato‘, per uniformare il linguaggio architettonico con quanto già realizzato nella Piazza Aldo Moro e nel tratto di via Romana già completato. L’intervento prevede inoltre il rifacimento degli attraversamenti pedonali e la riqualificazione della pubblica illuminazione con la sostituzione dei corpi illuminanti con luci a led. Verranno anche installati nuovi arredi urbani e creato nuovo verde pubblico. Al termine di questi interventi l’intero tratto stradale sarà riasfaltato. In programma, infine, la realizzazione di un tratto di pista ciclo-pedonale dalla Misericordia di Capannori fino a via San Rocco. In questo modo si completerà il percorso ciclo-pedonale della Via Francigena, che collega la rotonda di Antraccoli fino all’altezza della Chiesa, andando così a rendere compiuta la viabilità ciclo-pedonale tra Lucca e il centro di Capannori.

“Con questo secondo lotto di lavori andiamo a completare una consistente opera di riqualificazione per il centro di Capannori – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo – trasformandolo in un ‘salotto urbano’, senza modificare la viabilità esistente e promuovendo una mobilità sostenibile. Al termine dell’opera, previsto per la fine del 2022, i cittadini avranno una via bella, con spazi per la socializzazione, dove i pedoni e i ciclisti saranno i veri padroni della strada e le macchine dovranno per forza andare a 30 km all’ora. Inoltre risulteranno migliorati gli incroci con via della Libertà e via della Chiesa. Questo intervento mira anche a stimolare la nascita di nuove attività commerciali nel cuore di Capannori, che diventerà così un luogo tutto da vivere, a misura di cittadino”.

In questi giorni è già stata posizionata la cartellonistica che indica la viabilità alternativa per raggiungere il centro di Capannori per chi proviene da Lucca percorrendo la via Romana. Durante il periodo dei lavori la sede della Misericrodia e le attività commerciali resteranno accessibili.

Il primo lotto di lavori del ‘Salotto urbano’ ha interessato il tratto stradale che va dalla chiesa di Capannori fino a piazza Adua. Anche in questo caso si è intervenuti per migliorare la viabilità pedonale, attraverso il rifacimento dei marciapiedi, e rendere più moderna ed efficiente la pubblica illuminazione con l’installazione di illuminazione a led, nonchè per migliorare il transito dei mezzi con la realizzazione di nuova asfaltatura.