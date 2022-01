PARTITO DEMOCRATICO DI PIETRASANTA – STRADA AI MACELLI IL PD È CON I CITTADINI

Dopo l’incontro svoltosi lunedì scorso con la frazione dei Macelli l’Amministrazione Comunale sembra non aver capito il problema posto dai cittadini che hanno detto in modo netto e chiaro che la nuova strada di scorrimento prevista nelle tavole del piano strutturale e nel piano operativo di recente adozione non si deve fare.

È inutile mescolare le carte con fantomatici studi che casomai dovevano essere fatti prima: nel Piano è di fatto inserita un nuovo collegamento tra l’Aurelia all’altezza di via Ponte Nuovo e via della Gora, prevedendo uno stradone di larghezza di quasi venti metri con annesso ponte sulla Gora degli Opifici. La giusta soluzione per limitare il traffico pesante dal centro cittadino è invece quella di completare la variante alla via Pisanica, progettando e soprattutto trovando le risorse per la realizzazione del tratto di strada che va dall’Aurelia a via Pozzodonico e ricollegandosi con i lavori che sta facendo Salt.

Per la zona sud è necessario riprendere il lavoro in accordo con il Comune di Camaiore per potenziare il tratto di strada che dalla zona della Dogana su via Sarzanese arriva sino al prolungamento di via Unità di Italia, potenziando di fatto via Arginvecchio. Questa è la soluzione all’annoso problema del traffico, non altre che invece di risolvere un problema ne creano molti di più, come quello di stravolgere il tessuto residenziale e sereno della zona dei Macelli.

Infatti, oltre che al normale traffico che invaderà i Macelli per chi vuole attraversare Pietrasanta, dobbiamo anche pensare all’aumento di passaggio dei mezzi Ersu che ha il deposito in via Pontenuovo per raggiungere il bacino di utenza nordovest del Comune, Seravezza e Forte dei Marmi. Inoltre, sempre gli strumenti urbanistici prevedono nella zona degli ex Macelli un polo unico scolastico che contribuirà anche questo ad intensificare il traffico con la realizzazione della nuova strada.

Vogliamo altresì sottolineare che questa strada è stata messa nero su bianco da Giovannetti & c. in previsione del raddoppio dell’area industriale del Portone, che nel Piano urbanistico viene resa edificabile con destinazioni presumibilmente artigianali industriali.

Si tratta di una zona molto ampia posta tra via della Gora, l’Aurelia e via Marella, con annesso stradone che si ricollega alla zona del Portone. Previsione del tutto fuori dalla logica e dalla realtà, che comprometterebbe quasi dieci ettari di terreni vergini in luogo di una ricerca di rendita fondiaria priva di logica e di interesse collettivo.

I cittadini hanno le idee chiare, la strada andrà stralciata dalla pianificazione, la nostra idea è la stessa di tutte quelle persone che reputano inutile questa previsione, l’Amministrazione potrebbe proporre una osservazione di ufficio che saremmo pronti a firmare insieme a loro, sarebbero semplicemente poche righe: si richiede lo stralcio completo della circonvallazione sud di Pietrasanta in modo da votarla unanimemente in Consiglio Comunale.

Solo così avremo la certezza di risolvere una volta per tutte una previsione urbanistica sbagliata e mal calibrata, senza sorprese per i cittadini, il resto sono solo chiacchiere e fumo negli occhi per nascondere la sostanza delle cose.

Partito Democratico di Pietrasanta