PARTITI I LAVORI PER RIQUALIFICARE IL CINEMA-TEATRO ARTE’

PARTITI I LAVORI PER RIQUALIFICARE IL CINEMA-TEATRO ARTE’. L’INTERVENTO PIU’ CONSISTENTE RIGUARDA LA COPERTURA PER OSCURARE PERMANENTEMENTE LA SALA

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del cinema-teatro Artè di via Carlo Piaggia a Capannori con l’obiettivo di massimizzarne l’utilizzo e rendere la struttura più funzionale, anche dal punto di vista energetico. L’intervento, per un costo complessivo di 370 mila euro, è finanziato in parte con fondi PIU e rientra nella più ampia opera di riqualificazione del centro di Capannori.

La parte più rilevante dei lavori riguarda il tetto dell’immobile, attualmente in vetro. Per consentire lo svolgimento di proiezioni, spettacoli teatrali, attività convegnistiche ed altre iniziative che utilizzano strumenti multimediali, durante tutto l’arco della giornata e in tutte le stagioni, sarà realizzata una copertura in lamiera coibentata che andrà a sostituire il vetro e permetterà così di oscurare permanentemente la sala, oltre che di produrre un risparmio energetico ed un miglioramento acustico.

“Con quest’opera vogliamo rendere Artè utilizzabile tutto l’anno, tutti i giorni e in ogni orario, massimizzandone quindi la fruizione, affinchè possa svolgere appieno la sua vocazione di spazio privilegiato per il cinema, il teatro e la cultura – spiega l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo -. Con l’intervento sulla copertura consentiremo infatti di utilizzare questo luogo culturale non solo nelle ore serali, ma anche al mattino e nelle ore pomeridiane durante tutte le stagioni in caso di proiezioni o altre attività che richiedono che la sala sia oscurata. Inoltre renderemo la struttura più efficiente dal punto di vista energetico e dell’impiantistica con miglioramenti anche per l’acustica. In questo modo Artè diventerà ancora di più punto di riferimento culturale per tutta la comunità capannorese durante tutto l’anno. Stiamo già lavorando per realizzare una stagione culturale 2023-2024 davvero bella e importante”.

Oltre all’intervento che interesserà la copertura saranno anche realizzati lavori per rendere la struttura più efficiente dal punto di vista energetico. Sarà riqualificato l’impianto elettrico con l’installazione di corpi illuminanti a led in grado di cambiare il colore della luce e saranno sostituiti gli infissi esterni.