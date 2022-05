PARTITI I LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEGLI INCROCI DI VIA BATTISTI A VIAREGGIO

DONDOLINI (FDI): “SODDISFATTO CHE SIA STATA ASCOLTATA LA MIA SEGNALAZIONE SULLA PERICOLOSITA’ DEGLI ATTRAVERSAMENTI”

Sono partiti stamani i lavori di sistemazione e ripavimentazione degli incroci del lungo tratto pedonale di via Battisti.

Soddisfatto il consigliere comunale di FdI Marco Dondolini che aveva presentato una mozione proprio per sollecitare la messa in sicurezza delle intersezioni nei punti di passaggio delle auto.

“Sono contento _ dice Dondolini _ che l’amministrazione comunale abbia compreso l’urgenza della mia segnalazione. Via Battisti è una delle principali arterie pedonali della città ed è l’unica priva di barriere architettoniche che ne consente il completo attraversamento a piedi fino alla Pineta di Ponente: però è attraversata dalle vie Zanardelli, Cairoli, Machiavelli, Matteotti e Cavallotti dove è intenso il passaggio di auto e mezzi pubblici che transitano o in direzione monti/mare o mare/monti. Circa venti anni fa sono stati effettuati interventi di ripavimentazione della strada che offre il passaggio nell’area del mercato ma da troppo tempo non è stata effettuata la manutenzione della pavimentazione e neppure ci sono stati lavori di minima ripulitura della stessa con usura stradale particolarmente vistosa, elementi sconnessi, piastrelle rotte o assenti. Adesso l’unica strada pedonale che attraversa l’intero cuore della città potrà presentarsi in massima sicurezza anche per anziani, portatori di handicap o mamme con passeggini che spesso prediligono quel tracciato evitando così le insidie del traffico”