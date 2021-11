PARTITI I LAVORI PER LA COSTRUZIONE DEL CENTRO ‘DOPO DI NOI’ DA PARTE DI AIPD VERSILIA

NELLA FOTO: IL MOMENTO DELLA FIRMA DEL CONTRATTO DI APPALTO ALLA PRESENZA DEL CDA AIPD VERSILIA, TECNICI E DITTA CHE REALIZZERA’ IL DOPO DI NOI

PARTITI I LAVORI PER LA COSTRUZIONE DEL CENTRO ‘DOPO DI NOI’ DA PARTE DI AIPD VERSILIA

Il polo semi residenziale per persone Down a Lido di Camaiore sarà pronto nel febbraio 2023: appello per reperire il milione di euro ancora mancante

Via al cantiere per la costruzione del centro polifunzionale semiresidenziale Dopo di noi nel terreno di 1500 metri quadrati tra via Aurelia e via Bolzano a Lido di Camaiore, di fianco alla Misericordia. Un’opera grandiosa la cui conclusione è prevista per il febbraio 2023.

Il sogno di Aipd Versilia si sta realizzando: nei giorni scorsi è stato infatti sottoscritto il contratto di appalto alla presenza del cda di Aipd e dei titolari della ditta Edil D.R. di Dati e Razzuoli di Camaiore, cui è seguita la notifica preliminare di cantiere edile da parte del Sispc (Sistema informativo sanitario di prevenzione) con inizio lavori fissato al 22 novembre.

E sarà data così concretezza al progetto degli architetti Marco Bettini e Enrico Parducci dello studio Pucci associati di Viareggio, dell’ingegner Renato Tofanelli (che ha seguito la parte impiantistica) e dell’ingegner Samuele Tomei (opere strutturali).

L’edificio sarà di circa 550 metri quadrati: al piano terra un “Centro di aggregazione” con 4 unità abitative, capace di accogliere 8 persone, dotato di una cucina, di un salone polifunzionale per la realizzazione delle attività tipiche dell’associazione, in primis i laboratori di autonomia, ma anche per feste, manifestazioni o conferenze e una segreteria-accettazione. Al piano primo il vero e proprio Dopo di Noi con due appartamenti da 5 posti ciascuno, per l’accoglienza di 10 ragazzi con sindrome. A copertura una terrazza abitabile da sfruttare per momenti conviviali e aggregativi. Intorno circa 1000 metri quadrati di terreno che, una volta attrezzato, potrà essere utilizzato per attività ricreative, per l’organizzazione di feste o anche, in parte per coltivare qualcosa.

“E’ una grande emozione – confessa la presidente Aipd Versilia, Angela Bertacchi – per tutto il gruppo che ha seguito passo passo le difficoltà di un’attesa durata quattro anni, visto che nel 2017 abbiamo acquistato quell’area. Il cammino è ancora lungo e sarà faticoso ma si intravede, anche se non immediata, la possibilità di dare ai ragazzi un centro nuovo e attrezzato. Ringraziamo Aldo Intaschi presidente della Misericordia di Lido che ci ha supportato mettendo a disposizione la concessione di uso perenne di una striscia terreno che agevolerà l’accessibilità e il passaggio degli impianti per l’edificio”.

I lavori saranno suddivisi in due lotti per un investimento complessivo di 1 milione 500mila euro. Aipd Versilia rilancia quindi l’appello alla cittadinanza per contribuire a raggiungere la somma che ancora manca: circa un milione. “In questi tre anni che ci separano alla fine dei lavori avremo bisogno dell’aiuto di tutti – evidenzia la presidente Bertacchi – per concretizzare quest’opera ambiziosa per l’intera Versilia e di grande valore sociale che offrirà una risposta in favore delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie”.

“Si tratta – dichiara il sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto – di un’operazione di investimento sul futuro della nostra comunità, che guarda ai suoi ragazzi e ragazze. Ringraziamo AIPD Versilia per il grande sforzo e tutti i liberi professionisti e gli uffici pubblici. La risposta e il sostegno del territorio a questo progetto sono stati preziosi: adesso serve che ciò continui, per garantire ad AIPD tutte le risorse necessarie”.

“L’impresa – affermano l’assessore al sociale Anna Graziani e l’assessore ai lavori pubblici Marcello Pierucci- che sembrava impossibile spicca finalmente il volo verso un futuro emancipato e dignitoso dove i figli cammineranno da soli come deve essere per tutti i figli”.