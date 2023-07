partiti i lavori per il nuovo impianto sportivo di Massa Pisana

Barsanti: “Ia struttura rinnovata avrà colori in armonia con il contesto verde”

Nei giorni scorsi è stato avviato il cantiere per la completa riqualificazione dell’area sportiva in via delle scuole a Massa Pisana, progetto finanziato con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR. Il progetto definitivo approvato dalla giunta comunale del dicembre scorso è stato messo a gara ed affidato già nel febbraio di quest’anno.

“Con questo intervento andiamo a dare nuova vita a un importante luogo di aggregazione e di socializzazione nella parte sud del territorio comunale – afferma l’assessore allo sport Fabio Barsanti – Abbiamo inoltre chiesto ai progettisti e alla ditta esecutrice dei lavori un ulteriore sforzo nella fase di realizzazione, per rendere maggiormente armonico il nuovo complesso sportivo. I colori scelti per le recinzioni e per le superfici saranno intonati alle gradazioni dell’ambiente, per non mutare il contesto paesaggistico che si trova una zona al confine fra area urbanizzata, campagna e collina lucchese”.

L’area sportiva in via delle Scuole di Massa Pisana è costituita da una semplice piattaforma di cemento utilizzata come campo da basket e pista di pattinaggio. L’intervento del valore di 330mila euro ha l’obiettivo di restaurare e dare nuove funzionalità a tutta l’area. Verrà recuperata la piattaforma in cemento armato esistente con il rifacimento delle pavimentazioni, sarà riorganizzandola in tre aree, un campo da basket, un’area giochi per bambini e una zona per l’aggregazione e adatta al pattinaggio. Sarà poi realizzato un parcheggio ‘verde’ corredato di marciapiedi e interamente pavimentato con un prato armato e tutta l’area sarà arricchita anche dal punto di vista del verde mantenendo le alberature attuali e aggiungendone di nuove. Le attrezzature del parco saranno tutte totalmente accessibili e inclusive anche alle persone con difficoltà motorie e verranno predisposte le opere per l’impianto di illuminazione. I lavori si concluderanno nei primi nesi del prossimo anno.

