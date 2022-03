Partiti i lavori per fognature e la rete di acquedotto

Sono iniziati in via Fiumetto, via Africa e via Tre Ponti i lavori di Gaia Spa, concordati e programmati con il Comune di Pietrasanta, per incrementare i chilometri di rete fognaria a servizio del territorio e sostituire le tubazioni più datate dell’acquedotto.

Un pacchetto di interventi che rientra nell’Accordo di Programma per la tutela delle foci fluviali e delle acque marino costiere delle riviera Apuo-versiliese, firmato il 29 agosto 2014 dal gestore idrico insieme a Regione Toscana e ai Comuni competenti, le Province, l’AIT e il Consorzio Comprensorio n.1 Toscana nord, per la salvaguardia della balneabilità delle acque costiere.

“Aumentare la copertura del servizio fognario non è solo un atto di civiltà nei confronti di chi vive o frequenta un territorio – sottolineano il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti e l’assessore ai lavori pubblici, Matteo Marcucci – ma anche un’azione strategica fondamentale, per migliorare la qualità delle acque del reticolo superficiale e, quindi, tutelare sempre di più l’ambiente e una delle nostre principali risorse turistiche, vale a dire il mare”.

Nei prossimi giorni, la posa delle tubazioni nelle strade non ancora servite, il completamento delle reti già esistenti con piccoli tratti e la sostituzione delle parti più ammalorate e meno efficienti della rete di acquedotto sarà avviata anche in altre zone di Focette, Tonfano e Fiumetto.