Partite le attività di cure primarie nel centro sanitario di Pontetetto nel quartiere “Giardino”

Lucca, 16 dicembre 2022 – Dallo scorso 1° dicembre sono attive nel nuovo centro sanitario di Pontetetto in via Giardino le attività sanitarie e amministrative previste nella parte dedicata ai sevizi distrettuali di cure primarie, quindi prelievi, ambulatorio ostetrico, servizi amministrativi di front-office, servizio dell’ infermieristica di famiglia.

Infatti, dopo l’inaugurazione avvenuta il 27 aprile scorso, appena erano stati terminati gli interventi strutturali, la Zona Distretto Piana di Lucca ha lavorato in questi mesi – insieme al dipartimento delle professioni infermieristiche ed ostetriche, al dipartimento amministrativo e all’unità funzionale Cure primarie – per reperire il personale necessario e per definire modalità e orari dei nuovi servizi.

Questi, quindi, i giorni e gli orari delle attività garantite già da due settimane nella struttura.

Prelievi: il centro è inserito nella rete zonale dei punti prelievo, nell’ambito del progetto Zero Code, ed è attivo ogni giovedì dalle ore 7.15 alle 10.15. I prelievi sono quindi solo su prenotazione, da effettuare sul portale Zero Code della Regione Toscana.

Ambulatorio ostetrico: all’interno del centro saranno concentrati tutti i prelievi dei tamponi vaginali ostetrico/ginecologici, che vengono effettuati dalle ostetriche nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8 alle ore 10.30.

Dalle ore 10.30 alle 14 sono inoltre effettuati paptest/hpv test con prenotazione CUP.

Servizi amministrativi di front-office: nella struttura saranno attivi servizi amministrativi (supporto al servizio prelievi, CUP, Medicina di base per scelta/revoca del medico), con possibilità di rilascio delle attestazioni di esenzione (per patologia o invalidità) nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8 alle 13, mentre il giovedì quest’ultimo servizio verrà erogato dalle ore 10.30 alle 13 in quanto prima l’operatore amministrativo è dedicato al servizio prelievi.

Servizio Infermieristica di Famiglia: il centro sarà sede di partenza per attività di assistenza infermieristica domiciliare tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 19.

Nelle prossime settimane è inoltre prevista l’attivazione di altri servizi di supporto.

La nuova struttura di Pontetetto è completamente accessibile, moderna e tecnologica: è stata realizzata secondo i più alti criteri antisismici e dell’accreditamento sanitario ed è dotata di tutti gli apprestamenti previsti dalla normativa sul risparmio energetico.

Sarà poi affiancata anche da un centro per attività diurne dedicato a pazienti in carico alla Salute mentale infanzia e adolescenza, anch’esso già terminato dal punto di vista strutturale.

E’ stato un grande investimento dal punto di vista economico – circa un milione di euro, finanziato in gran parte con fondi statali ma anche con una quota parte aziendale – con il quale si è concretizzato un ulteriore significativo potenziamento dei servizi socio-sanitari a Lucca, insieme a un notevole miglioramento qualitativo delle attività e a una maggiore facilità di utilizzo da parte dei cittadini, vista l’ubicazione baricentrica della nuova sede.

La struttura si colloca, tra l’altro, in uno dei quartieri più densamente popolati della città di Lucca e si inserisce in un percorso complessivo di riqualificazione: si candida quindi a diventare un fondamentale punto di riferimento per la cittadinanza di tutta la zona sud-ovest e non solo.

In allegato una foto del nuovo distretto

