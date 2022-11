La pieve è del 1050 e c’è bisogno di un intervento radicale che come priorità parte dal tetto. Un progetto per il quale in totale forse ci vorrà circa un milione di euro, ma che comunque è pronto a partire con i primi importanti lavori che riguarderanno il tetto.

Rivalutiamo la Pieve di Loppia. Con una presentazione nella sala consiliare del comune di Barga è partita ufficialmente la campagna di raccolta fondi per sostenere la ristrutturazione dell’antica Pieve romanica di Loppia. Un luogo di culto che per secoli è stato punto di riferimento e che ancora oggi, sia per la sua bellezza che per la sua storia, è luogo di grande spiritualità e di grande fascino. La pieve è del 1050 e c’è bisogno di un intervento radicale che come priorità parte dal tetto.

Un progetto per il quale in totale forse ci vorrà circa un milione di euro, ma che comunque è pronto a partire con i primi importanti lavori che riguarderanno il tetto. Il via in primavera grazie ad un importante contributo già concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per 200 mila euro.

Il progetto guarda però lontano e per questo si è costituita l’associazione, “Rivalutiamo la pieve di Loppia” che porterà avanti la campagna per la raccolta di fondi. In tal senso la conferma di un aiuto arriva anche dall’Associazione Lucchesi nel Mondo.

fonte noitv