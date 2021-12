PARTITA LA DISTRIBUZIONE DEI PACCHI DEL PROGETTO “UN NATALE PER TUTTI”

Il progetto che ha coinvolto Amministrazione Comunale, Associazioni del Volontariato, Centri di Ascolto Caritas, attività commerciali ed ovviamente cittadini che hanno fatto donazioni generose per chi ha piu bisogno, è entrato nella fase conclusiva, la consegna alle famiglie in difficoltà di quanto raccolto tra generi alimentari, per la persona e per la casa.