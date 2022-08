Partiranno il 29 agosto i lavori in via delle Molina a Veneri

Partiranno il 29 agosto i lavori in via delle Molina a Veneri

Intervento da 275mila euro, nuova asfaltatura e nuovi punti luce

Si avvicina la partenza dei lavori in via delle Molina a Veneri, a cura dell’amministrazione comunale di Pescia guidata dal sindaco Oreste Giurlani.

In questi giorni si è svolto il passaggio finale del bando presentato a suo tempo, con la consegna alla ditta vincitrice dell’appalto dei lavori, con visita sul posto, per gli interventi previsti in quella parte del territorio.

La ditta vincitrice e’ l’azienda Bemar di Frosinone, l’intervento ammonta alla considerevole cifra di 275.000 euro e prevede la riasfaltatura di un tratto di circa 1,2 km della suddetta via con la installazione di numerosi nuovi punti luce e l’abbattimento delle barriere architettoniche al tirassegno, con i lavori che prenderanno il via lunedi 29 agosto.

“Finalmente i lavori partono e anche su questo intervento e’ stato necessario svolgere una serie di verifiche relative ai cambiamenti dei prezzi che si sono verificati dall’indizione della gara ad oggi, situazione che purtroppo sta interessando tutti i lavori pubblici in corso in tutto il territorio nazionale- precisa l’assessore ai lavori pubblici del comune di Pescia Aldo Morelli-. Mi preme ricordare che questo intervento in via delle Molina rappresenta un primo progetto nella zona di Veneri, a cui adesso con l’approvazione del Piano Operativo e lo sblocco a favore del comune di Pescia dei ricorsi sulla vendita del Coad potranno seguire i nuovi interventi per la riqualificazione dell’intera frazione, come più volte abbiamo dichiarato.

E’ nostra intenzione- conclude il vicesindaco-, nel mese di settembre presentare i possibili progetti con le relative priorita’ in una assemblea pubblica per un primo confronto con l’intera cittadinanza”.