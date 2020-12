Dal 1983 al 2019 la settimana prima di Natale, dal 2005 sempre il 23 dicembre, si è tenuta a Partigliano la tradizionale festa sotto l’albero. Quest’anno, che per la prima volta non si terrà, ho deciso di condividere con la comunità un momento che ne conservi lo spirito.

Stasera, dalle 19, sarò in diretta dalla Chiesa dei Santi Giusto e Clemente di Partigliano, luogo intorno al quale l’evento si è sempre svolto, per raccontare la storia della festa, far vivere da vicino l’arte sacra, le opere storico artistiche presenti nel luogo di culto.