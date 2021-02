Viareggio – Partenza con il botto per la vendita dei biglietti cumulativi per il Carnevale Universale in programma tra settembre e ottobre

Nel primo giorno di apertura dei botteghini, alla Cittadella, si è formata una lunga coda di viareggini impazienti di accaparrarsi i tagliandi, nonostante manchino più di 7 mesi al primo corso.

Ma la voglia di Carnevale è palpabile e la riduzione del numero totale dei biglietti – il cui tetto è stato fissato in 12.500 – ha fatto sì che già all’apertura degli sportelli in molti fossero in attesa fuori dai cancelli. La procedura di rilascio nominale dei tagliandi ha ulteriormente allungato i tempi di attesa, con qualche malumore da parte di chi ha dovuto attendere in fila per più di tre ore .

La vendita dei cumulativi proseguirà fino ad esaurimento, con l’indicazione che possono venire acquistati al massimo 5 tagliandi per ciascuno, indicando tutti i nominativi. L’apertura della biglietteria è dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00