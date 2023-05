Partecipazione e tanti giovani per le iniziative della Giornata dell’Europa

Soddisfazione del consigliere con delega ai gemellaggi Pierini:”Lucca sempre più vicina al concetto di Europa”

Partecipazione ed entusiasmo tra le vie del centro storico per le iniziative promosse dell’amministrazione comunale in occasione della Giornata dell’Europa, celebrata ieri (martedì 9 maggio).

Nel pomeriggio si è tenuto presso la Casa del Boia un incontro a ingresso libero, aperto a tutti i cittadini con esperti in diritto europeo, storici e cultori dei gemellaggi. L’occasione per analizzare lo scenario attuale, ripartendo da fatti e cenni storici ben illustrati. Dopodiché la lunga sfilata in programma, condotta dagli sbandieratori, ha percorso le vie della città fino ad arrivare in Piazza San Michele, per il saluto istituzionale del sindaco Mario Pardini.

Una nuova ed apprezzata esibizione degli sbandieratori ha avuto luogo proprio in San Michele, prima della cena conviviale che si è tenuta presso la Casa Diocesana di Arliano, organizzata dal Villaggio Europa. Al calar del sole, Porta Elisa si è inoltre illuminata di blu per rafforzare e ribadire l’importanza della Giornata dell’Europa e dei valori che promuove.

“Una giornata dal grande valore e significato – ha dichiarato Stefano Pierini, consigliere con delega ai gemellaggi – Quanto più i cittadini si sentiranno partecipi e protagonisti del grande progetto europeo, tanto più sarà condivisa quella grande visione che noi chiamiamo Europa. Proprio per questo abbiamo dato vita ad un percorso di riavvicinamento e riattivazione dei rapporti con le città gemelle, al fine di sensibilizzare i giovani, veri testimoni e importanti divulgatori di questi profondi valori”.