Partecipazione e Sviluppo sostiene il volontariato acquistando uova di cioccolato solidali

L’associazione onlus Partecipazione e Sviluppo, con sede a Fornoli di Bagni di Lucca, collabora con il “suo mondo”, il mondo del volontariato, acquistando per la festività della Pasqua uova di cioccolato a sostegno dell’associazione umanitaria Yra e dell’associazione Anpana di Lucca

Bagni di Lucca, 28 marzo 2023

BAGNI DI LUCCA – Il volontariato sostiene e collabora con il volontariato. Tramite l’acquisto di uova al cioccolato nel periodo pasquale, infatti, l’associazione onlus Partecipazione e Sviluppo – con sede a Fornoli di Bagni di Lucca – darà il suo concreto sostegno a due realtà associative del territorio: Yra e Anpana di Lucca.

L’associazione umanitaria Yra O.D.V. si occupa dei bambini di Chernobyl, mentre l’associazione Anpana opera a difesa degli animali ed ha sede operativa presso l’ex scuola di Sant’Alessio a Lucca. Come negli anni passati, anche quest’anno sarà possibile dare un aiuto prenotando, per Pasqua, le uova al latte e fondente.

Una bella collaborazione tra il mondo del volontariato: lo scorso anno, i soli volontari di Anpana hanno prenotato una quarantina di uova. Quest’anno, l’associazione per gli amici a quattro zampe si augura di superare tale cifra. “Noi abbiamo fatto la nostra parte – dichiara il presidente di Partecipazione e Sviluppo, Alessandro Ghionzoli – acquistando 35 uova di cioccolato per tutti i minori da noi assistiti delle province di Lucca e Grosseto. In questo modo valorizziamo ulteriormente la Pasqua, facciamo contenti i nostri ragazzi e sosteniamo entrambe le associazioni nei loro scopi benefici”.

Il ricavato dalla vendita sarà devoluto per sostenere i progetti umanitari di Yra che, a sua volta, sosterrà l’associazione ANPANA. Le uova verranno consegnate direttamente o sarà possibile ritirarle presso la sede dell’associazione.