Partecipazione, al via il percorso di rinnovo dei comitati di partecipazione zonali e aziendali

PISA, 20 ottobre 2023 – È partito il percorso di rinnovo dei comitati di partecipazione zonali e aziendali su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest. I comitato di partecipazione hanno funzioni di consultazione e di proposta in merito all’organizzazione ed erogazione dei servizi e sono composto da membri designati dalle associazioni rappresentative dell’utenza, dell’associazionismo di tutela, di promozione e di sostegno attivo, operanti nella comunità locale, che abbiano stipulato un protocollo d’intesa con l’Asl.

“La normativa regionale dedicata al sistema di partecipazione in sanità – spiega Simonetta Ghezzani, ICO Percorsi della Partecipazione e Gestione della Rete URP dell’Azienda USL Toscana nord ovest – prevede, dopo il primo mandato di cinque anni, il rinnovo o la conferma dei componenti dei comitati di partecipazione zonali e aziendali. Si tratta di un’occasione importante per rilanciare il sistema di partecipazione e coinvolgere nuove associazioni. Per questo invitiamo tutte le associazioni già iscritte a fare domanda di rinnovo e quelle che ancora non lo abbiano fatto a presentare domanda di adesione”.

Sono ammesse a presentare richiesta di partecipazione le organizzazioni di volontariato e tutela e le associazioni di promozione sociale operanti nel settore sanitario, socio-sanitario o comunque nei settori attinenti alla promozione della salute. Sono escluse le associazioni che intrattengono rapporti economici continuativi con l’Asl. L’attività di consulenza e di supporto svolta a favore dei cittadini deve avere carattere non professionale.

I moduli per fare domanda di rinnovo o nuova adesione al sistema di partecipazione sono disponibili all’indirizzo: https://www.uslnordovest. toscana.it/moduli/11069- sistema-di-partecipazione- rinnovo-e-nuove-adesioni.

Lo schema di protocollo di intesa è visionabile al link https://www.uslnordovest. toscana.it/urp/partecipazione.