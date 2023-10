PARTE LA STAGIONE DEL CEFA IN PROMOZIONE

Il Centro Computer Cefa Basket si prepara alla nuova stagione. La prima squadra, allenata da Michele Rocchiccioli, ha conquistato l’accesso al campionato di Promozione che da quest’anno prenderà il nome di Divisione Regionale 2. Il Cefa è stato inserito nel girone C assieme a Cus Pisa, Sport Pisa Ies, Chiesina, Us Livorno, Ghezzano, Endas Pistoia, Scuola Basket Prato, Us Città di Capannori, Piombino, Polisportiva Nicola Chimenti Livorno, Dinamo Rosignano, Lucca Academy, Wolf Pistoia. «Un girone che ci vedrà impegnati sia in Lucchesia che a Piombino e Rosignano – commenta coach Rocchiccioli – sarà un campionato lungo e vedremo su quali livelli si attesterà. Il nostro obiettivo è duplice perché vogliamo conquistare la salvezza, ma vogliamo farlo seguendo il percorso iniziato negli anni scorsi inserendo sempre più giovani e facendoli crescere». Così il tecnico presenta la rosa che vede sette senior confermati, tanti under 19 aggregati in pianta stabile con la prima squadra, due volti nuovi e la rotazione degli under 17 più interessanti. «Abbiamo le nostre certezze rappresentate dalle nostre colonne della scorsa stagione – dice Rocchiccioli – abbiamo salutato ufficialmente Massimiliano Lana e il nuovo capitano sarà Andrea Ferrando. Oltre agli Under 19 che ci auguriamo confermino il percorso iniziato lo scorso anno, faremo molta attenzione alla squadra Under 17». Il campionato inizierà sabato 14 ottobre dal palazzetto di Castelnuovo quando a fare visita ai gialloneri verrà la Polisportiva Chimenti di Livorno. Questo il roster ufficiale. Senior confermati: Andrea Ferrando (centro, 1992), Andrea Angelini (ala, 1988), Simone Angelini (guardia, 1992), Filippo Bertolini (ala, 1997), Nicola Guidugli (ala, 1995), Guido Rosellini (play, 1980), Stefano Tardelli (play, 1999). Questi i due volti nuovi: Filippo Ricciarelli (guardia, 1998) e Damiano Bechelli (centro, 1986). Questi gli under confermati: Luca Ferrari (guardia, 2004), Mauro Grandini (guardia, 2004), Andrea Guidi (centro, 2004), Francesco Luccarini (play, 2004), Samuele Saletti (guardia, 2005), Michele Sanna (guardia, 2004), Alessio Tosoni (play, 2004).