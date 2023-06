Parte il viaggio “Lungo la Toscana per conoscere il suo Arcipelago”

Con il patrocinio della Regione Toscana, di ARPAT e di altri soggetti è iniziato all’alba del 6 giugno dal porto della Maremma (Marina di Grosseto) il viaggio in barca a vela del giornalista Massimo Canino, viaggio che si concluderà il 22 settembre nello stesso porto.

Obiettivi del viaggio sono quelli di far conoscere meglio la Toscana, il suo arcipelago, la costa e sensibilizzare le popolazioni locali verso i temi legati alla tutela del mare.

Il progetto “Lungo la Toscana ed il suo Arcipelago” prevede la sosta in 18 porti toscani per promuovere i temi legati alla protezione del mare e alla promozione di comportamenti e scelte sostenibili ed ecologiche, attraverso conferenze ed incontri con istituzioni, diportisti, velisti e residenti.

La presentazione istituzionale del progetto “Lungo la Toscana e il suo arcipelago” si è tenuta a maggio a Palazzo Strozzi Sacrati con il presidente della Regione Eugenio Giani e la partecipazione dei tre assessorati, infrastrutture e trasporti Stefano Baccelli, alle attività produttive e turismo Leonardo Marras e all’ambiente Monia Monni. “Siamo orgogliosi di aver dato il nostro sostegno a un progetto che, oltre a testimoniare delle grandi passioni del suo autore, potranno sicuramente contribuire a conoscere e far conoscere il nostro mare come elemento identitario della Toscana” – ha commentato il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – “Ma servirà anche ad approfondire i tanti aspetti che compongono un patrimonio straordinario dal punto di vista paesaggistico, economico, turistico e ambientale. Un patrimonio che deve essere valorizzato nel suo complesso. Sono convinto che questo progetto sarà importante per sfruttarne le grandi potenzialità dal punto di vista di un turismo sostenibile e attento all’ambiente”.

Anche l’Agenzia toscana ha patrocinato il progetto, mettendo a disposizione le pubblicazioni ARPAT che riguardano la tutela del mare, tra cui le schede Biodiverisità, Balneazione e Strategia Marina, che saranno disponibili per la cittadinanza in occasione delle soste nei 18 porti toscani. “La presenza di ARPAT vuol testimoniare, anche attraverso la divulgazione di materiali informativi, l’interesse per questa iniziativa, che è sicuramente in linea con gli obiettivi statutari dell’Agenzia” – ha detto Pietro Rubellini, direttore generale di ARPAT – “Per contrastare l’inquinamento e contrastare gli effetti del cambiamento climatico dobbiamo far sì che il rispetto per l’ambiente sia dentro e parte di noi, non basta che sia fra di noi”.

Il 5 giugno, in occasione della giornata mondiale per l’ambiente, per salutare l’inizio del viaggio, si è svolto un incontro al porto della Maremma con la stampa, le istituzioni e le autorità a bordo della barca a vela Mary Bird VII lungo la banchina F del Porto della Maremma. Erano presenti la Presidente del porto della Maremma Sabrina Lentini, la Senatrice Simona Petrucci, l’assessore regionale allo sviluppo economico Leonardo Marras, il Presidente nazionale ASSONAT Luciano Serra, l’Assessore comunale di Grosseto Erika Vanelli e il Responsabile del Dipartimento di Grosseto Roberto Palmieri.

“Il mare e giornalismo da sempre sono le mie grandi passioni” – ha detto Massimo Canino, ideatore e protagonista del viaggio, – “desidero che, attraverso la realizzazione di questo progetto, possano finalmente convivere, ma non solo, divengano addirittura complementari e sinergiche”. In quattro mesi Canino racconterà le storie dei personaggi che vivono sulla costa, raccogliendo poi le narrazioni nel libro “Frontemare. Storie straordinarie dai porti di Toscana”, con prefazione di Eugenio Giani. Parte del ricavato della vendita del libro sarà devoluto dall’autore all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

I porti che saranno visitati saranno: Marina di Grosseto, luogo di partenza (6 giugno) e di arrivo della crociera (22 settembre); Marina di Cecina; Marina di Carrara; Porto di Viareggio; Porto di Marina di Pisa; Porto turistico di Livorno; Porto dell’Isola di Capraia; Marciana Marina (Isola d’Elba); Portoferraio (Isola d’Elba); Rio Marina (Isola d’Elba); Porto Azzurro (Isola d’Elba); Marina di Campo (Isola d’Elba); Marina di Salivoli (Piombino); Marina Arcipelago Toscano (MAT – Pontedoro); Marina di Punta Ala; Porto di Talamone; Porto Santo Stefano; Porto dell’Isola del Giglio; Marina di Cala Galera; Marina di Grosseto Porto della Maremma.