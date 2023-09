Parte il progetto Ri VELA: servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate seconda edizione.

Candidature aperte per 120 partecipanti

Il mercato del lavoro in Italia continua a dare segnali di dinamismo. Secondo le ultime rilevazioni dell’Istat, nel mese di marzo 2023 il tasso di disoccupazione totale è sceso al 7,8% (-0,1 punti), mentre quello giovanile al 22,3% (-0,1 punti). “La stabilità del numero di inattivi – tra i 15 e i 64 anni – è sintesi della crescita tra gli uomini e tra chi ha 50 anni o più e della diminuzione tra le donne, i 15-24enni e i 35-49enni. Il tasso di inattività rimane invariato al 33,8%”, spiega l’Istat nel suo report mensile.

Il progetto Ri Vela si propone di contribuire alla rivitalizzazione e al risanamento della coesione sociale a Lucca e nella Piana, a partire dalla creazione di opportunità di lavoro per le fasce maggiormente svantaggiate, attraverso forme di orientamento, accompagnamento al lavoro con l’attivazione di tirocini aziendali. Il tutto privilegiando i settori produttivi della ristorazione, dei servizi e del turismo sostenibile, individuati come potenziali leve di sviluppo per l’intero territorio.

Finanziato dalla Regione Toscana – Settore Welfare e innovazione sociale della Direzione Sanità, Welfare e coesione sociale sul POR FSE 2014-2020 – il progetto vuole promuovere attraverso percorsi personalizzati l’inclusione nel mondo del lavoro di persone disoccupate e in temporanea condizione di vulnerabilità .

Sarà il Comune di Lucca, in qualità di Ente capofila individuato dalla Conferenza Zonale dei Sindaci della Piana di Lucca, a gestire il progetto in partenariato con la Caritas Arcidiocesi di Lucca, Cooperativa Sociale La Luce, Consorzio Mestieri Toscana, Cooperativa Sociale Odissea, Impresa Sociale Percorso, Cooperativa Sociale Saperi e Lavoro, Impresa Sociale Soecoforma e Cooperativa Sociale Zefiro.

Il 20 settembre partiranno le iscrizioni al progetto di accompagnamento al lavoro per 120 residenti a Lucca e Piana. I destinatari delle attività progettuali sono soggetti disoccupati o inoccupati, residenti nel Comune di Lucca e nei Comuni della Piana. Sono esclusi coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza e i loro nuclei familiari. Sono escluse anche le persone con contratti di lavoro se pure part-time. Attraverso un sistema integrato di servizi tesi a rafforzare l’occupabilità dei destinatari il progetto mira a potenziare le capacità di inclusione sociale/lavorativa del sistema territoriale della piana di Lucca attraverso tirocini di inclusione sociale retribuiti.

Stage in azienda – di durata variabile tra 3 e 6 mesi con un minimo 15 e massimo 30 ore settimanali. È prevista un’indennità connessa alle ore effettive di partecipazione Ogni partecipante sarà affiancato da un tutor, in particolare nelle prime fasi dell’inserimento in tirocinio in azienda. L’assicurazione e l’indennità di partecipazione al progetto per lo stagista sono a carico del progetto. Nessun costo è previsto per l’azienda.

Le aziende che ospiteranno gli stagisti avranno visibilità a livello regionale come modello di eccellenza nell’ambito dell’innovazione sociale e delle buone pratiche

Per partecipare è necessario contattare progettorivela@comune.lucca.it o telefonare al numero 329/5786951 (lunedì, martedì e giovedì dalle 9 alle 13; Mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 Le iscrizioni, del tutto gratuite, resteranno aperte fino al 20 dicembre 2022

Il bando è finanziato dalla Regione Toscana, Bando è finanziato dalla Regione Toscana, Settore Welfare e innovazione sociale della Direzione Sanità, Welfare e coesione sociale, sul POR FSE 2014-2020 – Avviso servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate SECONDA EDIZIONE, con Decreto n.14657 del 21-07-2022