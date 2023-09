Parte il nuovo corso per diventare volontari di ‘Nati per Leggere’,

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – Parte il nuovo corso per diventare volontari di ‘Nati per Leggere’, che vuole riportare al centro della crescita dei bambini proprio la lettura a voce alta fatta dagli adulti, in modo da creare relazione e intimità tra adulto e bambino.

Il corso, gratuito, ha lo scopo di far conoscere il programma e le modalità in cui questo prende vita, ma anche i benefici che derivano dalla lettura in età precoce, lo sviluppo del bambino, il ruolo dei volontari e la collaborazione con gli operatori. Uno spazio importante sarà, poi, dedicato alla produzione editoriale selezionata per la fascia di età 0-6 anni, alle modalità di lettura e alla comunicazione efficace della lettura in famiglia.

Il corso – aperto a un massimo di 25 partecipanti – si svolgerà in due parti: la prima di formazione a distanza, con visione in autonomia di video formativi su piattaforma Moodle Csb, della durata di 8 ore, in modo da permettere a tutti i partecipanti di seguire le lezioni. La seconda, invece, è l’incontro conclusivo in presenza, che si svolgerà sabato 2 dicembre dalle 9 alle 18 (con un’ora per la pausa pranzo) alla Biblioteca civica ‘Agorà’.

Per partecipare al corso – gratuito – è necessaria la pre-iscrizione, richiedendo il modulo all’indirizzo: ragazzi@bibliotecaagora.it e i partecipanti saranno selezionati in base alle indicazioni fornite al momento dell’iscrizione, il cui termine è fissato per giovedì 19 ottobre prossimo.

Per informazioni sul corso: Francesca Monaco (ragazzi@bibliotecaagora.it); per informazioni sul progetto: Patrizia Pieroni (patrizia.pieroni@ucgarfagnana.lu.it).

a questo link è possibile scaricare il modulo per le iscrizioni https://urly.it/3xdb1