Parte il nuovo avviso per manifestazioni d’interesse sulla Manifattura

Inizia il nuovo corso per restituire a nuova vita la parte sud del grande complesso

Il sindaco Mario Pardini e l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani, assieme agli assessori Fabio Barsanti, Moreno Bruni, Giovanni Minniti, Remo Santini, Simona Testaferrata e al consigliere delegato Elvio Cecchini hanno presentato questa mattina a Palazzo Orsetti il nuovo avviso che sarà presto pubblicato per la valorizzazione della parte sud della Manifettura Tabacchi.

Come annunciato dal sindaco Pardini, nella conferenza stampa del primo anno di mandato, l’amministrazione ha lavorato per redigere e pubblicare la nuova manifestazione di interesse che consentirà al Comune di Lucca di raccogliere le proposte da parte dei privati per dare nuova vita alla parte sud del grande complesso ex industriale che da troppi anni giace senza un progetto di riqualificazione adeguato. L’avviso che sarà pubblicato nelle prossime settimane è stato pensato per essere più ampio possibile e poter accogliere tutte le proposte di restauro, nuova utilizzazione e destinazione degli immobili a più ampio raggio, non solo quindi quelle dotate di progetto di finanza ma anche gestioni più semplici; il tutto in armonia con il carattere storico dell’edificio privilegiando il carattere sociale e culturale delle destinazioni. L’aspetto più innovativo del bando è che l’amministrazione si riserverà la possibilità di combinare assieme nel successivo bando di gara per la concessione degli immobili anche parti progettuali provenienti da proposte differenti per mettere a sistema e valorizzare i migliori contributi ricevuti e dare vita alla soluzione migliore.

Gli immobili interessati dal bando sono tutti quelli della parte sud ovest del complesso, due lungo via del Pallone (a tre piani fuori terra di 4.502 mq e quattro piani di 5.117mq), il terzo fra i due cortili interni (a quattro piani di 4267 mq), per un totale di circa 13.886 mq. La manifestazione di interesse resterà aperta fino a fine gennaio per consentire a tutti i soggetti che vogliono proporre progetti, non solo di poter istruire delle proposte dettagliate ma anche, su richiesta, di poter effettuare sopralluoghi alla struttura. Alla chiusura della manifestazione di interesse l’amministrazione inizierà a analizzare e valutare le proposte e sceglierà quella che sarà valutata come migliore per il recupero del complesso che, come sappiamo, ha uno spiccato valore culturale e identitario per la città ed è sotto tutela del Ministero della cultura tramite un vincolo della Soprintendenza. Solo dopo l’amministrazione provvederà a fare proprio il progetto mettendolo a gara, come da legge, per identificare il soggetto attuatore e gestore.