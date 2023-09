Parte il cantiere per la nuova strada di Nave

Buchignani: “Allontaniamo dalle abitazioni il traffico

dei mezzi pesanti dello stabilimento di Sistema Ambiente”

È stato approvato oggi il progetto esecutivo per la nuova strada di collegamento fra la via Sarzanese e via dei Pellegrini fra le frazioni di S. Angelo in Campo e Nave che prevede la realizzazione di una nuova rotatoria all’innesto con la Sarzanese e un tratto di collegamento in direzione sud. Il costo di circa 900mila euro sarà completamente realizzato a spese proprie dalle società di costruzione che stanno realizzando il nuovo supermercato Eurospin che sorgerà ad est della nuova arteria. I lavori di questo tratto di strada inizieranno entro fine anno – espletate le autorizzazioni amministrative necessarie. Ma la strada non finirà a via dei Pellegrini. Il Comune di Lucca aprirà già la prossima settimana il cantiere per realizzare il proseguimento dell’opera fino a via dei Sillori.

“Si tratta di uno dei più importanti interventi per il traffico in questa zona della città – afferma l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani – in collaborazione con Eurospin realizziamo una nuova arteria da via Sarzanese a via dei Sillori che allontanerà dalle abitazioni il traffico pesante – ogni giorno questo significa decine e decine di mezzi in entrata e in uscita dallo stabilimento di Sistema Ambiente che non transiteranno più sulla viabilità antica e angusta in mezzo alle case – mentre la rotatoria aiuterà a fluidificare il traffico su un’arteria già molto frequentata”.

