Parte il campionato: firmata l’ordinanza per la limitazione degli alcolici e dei contenitori rigidi per alimenti e bevande

Divieto di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori rigidi, quali metallo e/o vetro, in occasione delle partite valevoli per il campionato di calcio di Lega Pro, per la Coppa Italia nonché per gli incontri amichevoli relativamente alla stagione calcistica 2021-2022 in programma allo stadio comunale “Porta Elisa”. È quanto contenuto nell’ordinanza comunale appena pubblicata.

In particolare il divieto di vendita e somministrazione in contenitori rigidi riguarda, in modo specifico, gli esercizi commerciali che si trovano all’interno dello stadio e nelle immediate vicinanze e cioè: Bruschetteria “Contantoamore” (via dello Stadio, angolo viale Marconi); Bar “Chiosco dello Stadio” (via Marconi n. 155); Ristorante – bar “Gatta ci cova” (via Barbantini, 338); pizzeria “Vecchia Rotonda” (via Giovannetti, 2), fatta eccezione per le consumazioni al tavolo all’interno o negli spazi di pertinenza, anche su suolo pubblico (“dehors”) dei pubblici esercizi.

L’ordinanza prevede anche il divieto di vendita di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 5% del volume.

I divieti riguardano anche i titolari di posteggio per il commercio su aree pubbliche che si trovano nelle vicinanze dello stadio e, in particolare, quelli posizionati tra via Gramsci, via dello Stadio, via Barbantini e la circonvallazione.