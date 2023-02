Parte domani (3 febbraio) Lucca In Maschera

Parte domani (venerdì 3 febbraio) Lucca In Maschera-LIM, serie di eventi che vedranno coinvolti cittadini e attività in una manifestazione che troverà il suo culmine nella sfilata di domenica 5 febbraio, con il Carnevale di Viareggio protagonista sulle Mura cittadine.

Ma vediamo, nel dettaglio, cosa succederà domani in città.

Nel pomeriggio, alle 17.00, grande apertura nel loggiato di Palazzo Pretorio di piazza San Michele, della mostra “Lucca, storie di carrozze e Carnevali”, organizzata dall’associazione “Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana”. Attraverso una serie di pannelli, con testi e riproduzioni di dipinti e disegni d’epoca, si racconta la storia del Carnevale a Lucca a partire dalla Repubblica, fino a tutto il 1700. Un modo interessante per comprendere le radici storiche cittadine di questa festa che ogni anno coinvolge grandi e piccoli. La mostra è a ingresso libero e aperta a tutti, adulti, bambini e famiglie.

Sempre per le famiglie, per i più grandi e per i più piccoli, la sera alle ore 20.30 ci sarà il concerto di Cristina D’Avena e i Gem Boy in piazza Anfiteatro: uno spettacolo organizzato da Lucca Crea, che vedrà la celebre cantante interpretare i brani più amati del suo immenso repertorio per allietare la serata di tutti. Lo spettacolo dell’artista sarà preceduto dalla performance della Dj Veronica Niccolai di Radio Bruno, media partner dell’evento, e presentato da Mariagrazia Cucchi. Anche per questo spettacolo non è previsto biglietto di ingresso.

Il programma completo di Lucca in Maschera può essere consultato su eventi.turismo.lucca.it